Estaduais pelo Brasil entram em sua reta final: veja a situação dos principais campeonatos

As principais competições estaduais do Brasil estão na reta final. Paralisadas em março em decorrência da disseminação da covid-19, os torneios foram restabelecidos no fim de junho e tiveram pouco mais de um mês para serem encerrados já que o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B começa no próximo fim de semana. Desta forma, o Estadão destaca quais são as principais finais regionais que acontecerão nesta semana. Em descompasso com os demais torneios, o Campeonato Carioca já chegou ao fim e o Flamengo foi campeão.

Paulista

Corinthians e Palmeiras iniciam a final do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. A decisão será disputada em dois jogos e o último confronto acontecerá no sábado, às 16 horas, no Allianz Parque. Pela quarta vez consecutiva, a equipe alvinegra chega à final da competição. Nas últimas três ela foi campeã. Já o clube alviverde, que não vence o torneio desde 2008, tentará quebrar tanto seu jejum de títulos no campeonato quanto a sequência de seu rival.

Gaúcho

Grêmio e Internacional disputarão a final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, em partida única, nesta quarta-feira. Ambos os times já se enfrentaram na semifinal do primeiro turno. Na ocasião, o Grêmio levou a melhor e chegou à decisão diante do Caxias. Quem vencer o clássico fará a decisão do Campeonato Gaúcho com o Caxias, que faturou o primeiro turno do torneio.

Cearense

Sem data para ser disputada, a final do Campeonato Cearense será marcada pelo confronto entre Ceará e Fortaleza. É a terceira vez seguida que as equipes se encaram na decisão do Estadual.

Baiano

Bahia e Atlético iniciam a final do Campeonato Baiano nesta quarta-feira. A decisão será disputada em dois jogos e o último confronto acontecerá apenas no fim do mês, dia 28, no Pituaçu.

Paranaense

Athletico e Coritiba disputam o último jogo da decisão do Campeonato Paranaense nesta quarta-feira, no Couto Pereira. O primeiro jogo da final já aconteceu. A equipe tricolor levou a melhor e venceu a partida por 1 a 0. O Coritiba terá de correr atrás agora.

Mineiro

O Campeonato Mineiro ainda não chegou à final, mas os times que disputarão o título do torneio serão conhecidos nesta quarta-feira. Isso porque resta a disputa da última partida das semifinais. O América enfrenta o Atlético, no Independência. A equipe alvinegra levou a melhor no primeiro confronto e venceu por 2 a 1. Já o Tombense ganhou o primeiro jogo por 1 a 0 e recebe a Caldense, na decisão, também no Independência.

Catarinense

O Campeonato Catarinense ainda não chegou à decisão, mas os times que disputarão o título do torneio serão selecionados nesta quarta. Isso porque resta a disputa da última partida das semifinais. Brigam pela vaga na decisão Chapecoense, Criciúma, Juventus-SC e Brusque. A equipe de Chapecó saiu na frente e venceu o Criciúma por 1 a 0. No outro duelo foi o Brusque que levou a melhor. Venceu a Juventus por 3 a 2.