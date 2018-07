Estadual servirá de teste para os novatos no Corinthians

SÃO PAULO - Os jogadores recém-contratados pelo Corinthians têm dito que é mais fácil se adaptar a um time campeão que em outro que vem de temporada ruim. Mas como nenhum dos titulares que venceu o Campeonato Brasileiro foi vendido, os reforços que chegaram até agora terão de brigar por um espaço no time.

"Quando chega um desconhecido é normal ter desconfiança, mas sei da minha qualidade, fui bem no Japão, onde fiquei por quatro anos", disse o atacante Gilsinho, de 27 anos, que estava no Jubilo Iwata.

Assim como Gilsinho, outros novatos como o zagueiro Felipe, o goleiro Cássio e o meia Vítor Júnior sabem que terão de mostrar serviço para virarem titular. Até mesmo o reforço mais "badalado", o atacante Elton, é por enquanto opção para Liedson.

O grande teste para esses jogadores será o Campeonato Paulista, uma vez que Tite já adiantou que vai poupar os titulares nos jogos que antecedem as partidas pela Libertadores, principal objetivo do clube na temporada.

E uma boa atuação nos primeiros jogos do Paulista pode render para esses atletas um lugar na concorrida lista na Libertadores - só 25 podem ser inscritos 48 horas antes da estreia.

"Não é demérito disputar só o Paulista. Mas no Corinthians você tem de pensar em todas as competições. Minha meta é essa", disse Gilsinho.

A negociação frustrada de Montillo pode render mais chance a Vítor Junior, que disputou o Brasileiro pelo Atlético-GO, já que a diretoria descarta contratar outro jogador para a posição.

"Já temos o Danilo, o Alex, e o Vítor Júnior, que ninguém fala muito, mas que tem qualidade", afirmou o diretor de futebol adjunto Duílio Monteiro Alves.

O goleiro Cássio, que estava no PSV, da Holanda, chega para fazer sombra a Júlio César e terá sua chance de jogar no Estadual.

Já o zagueiro Felipe, de 24 anos, é uma aposta. Ele se destacou na Série B pelo Bragantino em 2011. É o quinto da posição no elenco, mas pode ganhar chance caso um colega seja negociado - o futuro de Chicão, se continuar na reserva, ainda é incerto.

TITE COM O GRUPO

O técnico Tite não poderá comandar o grupo esta semana. Em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, realizada no sábado à noite, no Hospital São Luiz, ele precisará de descanso. A tarefa fica com seus auxiliares. Mas nada de ficar em casa. O treinador faz a recuperação no CT do Parque Ecológico, ao lado do grupo, desde ontem, quando recebeu alta.