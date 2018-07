Estalo assusta operários das obras do Estádio do Engenhão

Operários das obras de recuperação do Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, no Rio, tomaram um susto neste sábado, após ouvirem um estalo durante a instalação de uma barra metálica. Segundo a assessoria de imprensa da Riourbe, órgão da Prefeitura do Rio responsável pela obra, o estalo foi normal, apesar do susto dos operários. O prefeito Eduardo Paes negou que haja qualquer problemas nas obras.

"É uma questão de engenharia", disse Paes, em evento público neste sábado. Segundo o prefeito, um operário se assustou com uma acomodação da estrutura metálica, mas "está tudo dentro do programado".

A Riourbe informou que o estalo ocorreu quando começou a instalação de uma barra metálica de 4 metros. Com o atrito, uma estrutura cedeu e fez barulho. Um operário que não quis se identificar afirmou que vários trabalhadores saíram correndo. Segundo a Riourbe, engenheiros verificaram o ocorrido e não encontraram problemas.

O estalo foi de manhã e as atividades na obra pararam. Segundo a Prefeitura, o turno já iria terminar às 14h. O trabalho volta ao normal na segunda-feira, pois não há turno de trabalho no domingo.

O Engenhão, que será o principal estádio dos Jogos Olímpicos de 2016, foi interditado em março de 2013, por causa de problemas estruturais na cobertura. Em julho, começaram as obras de recuperação, a cargo de consórcio formado pelas construtoras Odebrecht e OAS.

A cobertura que deu problemas foi projetada pelo consórcio que começou a construção do Engenhão, inaugurado para os Jogos Pan-americanos de 2007. O consórcio original era formado pelas construtoras Delta, Racional e Recoma, que no andamento das obras admitiram não ter capacidade técnica para concluí-la. O consórcio entre Odebrecht e OAS foi contratado para concluir a construção.

Diante dos problemas estruturais de 2013, Odebrecht e OAS decidiram assumir a conta da reforma. Além da recuperação da cobertura, o Engenhão passará por obras para a instalação de 15 mil assentos temporários, exigência do Comitê Olímpico Internacional (COI) para as Olimpíadas.