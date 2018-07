'Estamos acostumados a sofrer', lembra italiano Cassano

"Nós italianos estamos acostumados a sofrer, mas sempre damos o nosso melhor" disse o atacante Cassano, que passou por uma cirurgia cardíaca no fim do ano passado e por pouco não perdeu a Eurocopa. "A vitória era algo por que nós lutamos muito, mas o mais importante era estar com o grupo."

Depois do apito final, os italianos acompanharam os minutos finais da vitória da Espanha por 1 a 0, sempre temendo pelo improvável. "Eu não via a hora de soar o apito no outro jogo", confessou Cassano.

Agora a Itália, segunda colocada do Grupo C, espera o líder do Grupo D, posto que pode ser ocupado por Inglaterra, França ou Ucrânia. O técnico Cesare Prandelli, porém, não teme ninguém. "Não faz diferença para nós. Nós já jogamos contra a Espanha, que é a atual campeã europeia e mundial. Se nós jogarmos bem, podemos vencer qualquer um", garantiu o treinador.