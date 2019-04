'Estamos botando o futebol brasileiro no lixo', afirma Branco

No primeiro dia de palestras na 3ª Semana de Evolução do Futebol, o coordenador de base da Confederação Brasileira de Futebol, o ex-jogador Branco, não poupou críticas ao atual desempenho das seleções inferiores do Brasil.

Em janeiro, o Brasil terminou em quinto lugar no Sul-Americano Sub-20, no Chile, e ficou fora do Mundial da categoria. Carlos Amadeu foi demitido por Branco, que escolheu André Jardine para um recomeço.

A seleção sub-17 fez ainda pior. Caiu na primeira fase do sul-americano. A diferença é que disputará o Mundial por ser o país-sede. O técnico Guilherme Dalla Dea continua no comando do time para o torneio em outubro.

"O futebol de base bateu no fundo do poço. Não podemos ficar fora do Mundial Sub-20 pela terceira vez seguida. E tecnicamente não podemos ficar fora do Mundial Sub-17. Só vamos graças à capacidade do nosso presidente Rogério Caboclo. Me senti muito envergonhado tanto no Chile quanto no Peru", afirmou Branco, segundo o site globoesporte.com.

Branco continuou com suas críticas. "O futebol evoluiu em tudo, mas a essência é a mesma e estamos botando o futebol brasileiro no lixo", comentou o ex-lateral, que continuou. "Temos de recuperar o que estamos perdendo, o drible, a individualidade. É muita teoria e pouca prática. Temos de dar liberdade para essa garotada. Estamos botando o futebol brasileiro no lixo. Me desculpem", encerrou.