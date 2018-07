'Estamos distantes do nível do Cruzeiro', diz Muricy Ramalho

O técnico Muricy Ramalho afirma que as quatro vitórias seguidas que o São Paulo conseguiu no Campeonato Brasileiro (Vitória, Palmeiras, Internacional e Santos) não são suficientes para colocar a equipe na briga pelo título e desafiar o atual líder Cruzeiro. "Precisamos esperar um pouco mais para saber se este time é consistente. Estamos distantes do nível do Cruzeiro. O time está melhor, pode ficar entre os líderes, mas precisa ser consistente", afirmou o treinador.

Um dos motivos da ascensão do São Paulo nas últimas rodadas é o bom desempenho do quarteto de frente (Kaká, Ganso, Kardec e Pato). Além de terem sido responsáveis pelos onze últimos gols que a equipe fez no torneio (Kardec e Pato fizeram quatro; Ganso, dois e Kaká, um), todos estão se dedicando à marcação.

"Eles estão acreditando no treinador e nos companheiros. O segredo para um grande craque render ainda mais é fazê-lo jogar sem a bola. Se não marcássemos, não conseguiríamos ganhar do Santos. Eles têm laterais muito rápidos", explica.