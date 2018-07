'Estamos famintos pelo sucesso', afirma Daniel Alves após título da Juventus

A Juventus faturou nesta quarta-feira o primeiro de seus três possíveis títulos da temporada ao derrotar a Lazio por 2 a 0, no estádio Olímpico, em Roma, na final da Copa da Itália. Um dos destaques do time, o lateral-direito brasileiro Daniel Alves foi sincero ao comentar o feito: o elenco está faminto pelo sucesso - e para fazer história.

Se vencer neste domingo o Crotone, que luta contra o rebaixamento, em Turim, a Juventus será campeã italiana com uma rodada de antecedência. A equipe está, ainda, na decisão da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, em jogo que será disputado no dia 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales.

"Agora precisamos continuar o encaixe se quisermos o grande prêmio. Futebol é um jogo coletivo, estamos bem porque trabalhamos juntos como um time e estamos famintos pelo sucesso. Almejamos grandes coisas e queremos fazer história", comentou o brasileiro. "Fomos bem até agora. Estamos cumprindo nossas metas e precisamos seguir assim".

Autor de um dos gols da partida, quando recebeu passe de seu compatriota Alex Sandro, chutou de primeira e viu a bola bater no chão, tirando qualquer chance de defesa do goleiro albanês Strakosha, Daniel Alves reconheceu que teve "um pouco de sorte. Alex me viu correndo e mandou uma bola fantástica, então ele merece ser aplaudido". Ainda assim, ele ponderou que "todos querem ajudar um pouco o time e foi o que fiz".

Daniel Alves também elogiou o adversário e enalteceu o desempenho da Juventus. "A Lazio jogou um bom futebol e tem jogadores de qualidade. Sabemos que as decisões são sempre difíceis, mas estávamos do lado vencedor esta noite. Estamos satisfeitos com a nossa performance, especialmente no primeiro tempo", completou o brasileiro.