'Estamos mostrando a cara do Flamengo', diz Marcelo Cirino Autor do gol rubro-negro na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no domingo passado, o atacante Marcelo Cirino afirmou nesta terça-feira que a presença de Paolo Guerrero no ataque do time do Flamengo tem facilitado as coisas. "Paolo puxa muito a marcação, abre espaço", afirmou, elogiando também Emerson. "Dois grandes jogadores, que estão nos ajudando muito. Ajudam conversando, com o posicionamento dentro de campo. O futebol da equipe sem dúvida vem crescendo com os dois".