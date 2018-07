'Estamos na UTI, mas estamos vivos', avisa Gilson Kleina

SALVADOR - O Palmeiras ganhou novo ânimo na luta contra o rebaixamento nesta quarta-feira. Jogando em Salvador, venceu o Bahia, rival direto, e diminuiu para seis pontos a distância que o separa do lado de fora da zona de degola. Depois de três derrotas seguidas, parecia que o time alviverde estava fadado à Série B, mas o bom resultado desta noite pode mudar o rumo das coisas.

"Ainda estamos na UTI, mas estamos vivos", sintetizou o técnico Gilson Kleina, ainda agitado, na saída do gramado de Pituaçu. Na avaliação dele, o elenco alviverde mostrou poder de reação ao vencer o Bahia por 1 a 0. "É um grupo que está sentido, que demonstrou união. Agora é um passo de cada vez."

O capitão do time, Marcos Assunção, é um dos exemplos de superação no elenco do Palmeiras. Mesmo ainda com dores, ele viajou de São Paulo para Salvador na terça à noite, se juntou ao restante do grupo, e jogou 90 minutos contra o Bahia. O volante também destacou o esforço de Barcos, que estava com a seleção argentina em Santiago, chegou em cima da hora na Bahia, mas mesmo assim foi a campo.

"O Barcos veio, chegou na hora do jogo, veio direto para cá (Pituaçu). Eu estou com o joelho inflamado, está doendo. Tem jogadores machucados. É isso que a gente tem que fazer. Falei para os meus companheiros não adiantava estar em casa vendo eles sofrendo pela televisão. Se tiver que cair, vou cair junto com eles, com dor ou sem dor", comentou o jogador, ainda mais agitado que seu técnico, na saída para o vestiário.