'Estamos no caminho certo', diz Felipe Melo após vitória sobre o Bahia

O volante Felipe Melo foi um dos melhores em campo na vitória do Palmeiras sobre o Bahia por 3 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador destacou a importância do apoio da torcida desde o início da partida - o primeiro gol saiu logo aos dois minutos com Willian.

"Era importante poder vencer em casa e jogar bem, sobretudo essa sincronização com o torcedor, que apoiou desde o início. Isso é muito importante para nós jogadores", afirmou.

A vitória sobre o Bahia, que coloca o Palmeiras provisoriamente no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, encerra uma semana difícil no relacionamento com a torcida. Após a derrota para o Corinthians, no domingo, o sexto revés nos últimos sete confrontos com o rival, os torcedores protestaram na chegada da delegação à Academia de Futebol. Alguns pediram a saída do técnico Roger Machado. Os protestos continuaram na quarta-feira, antes de o time abrir o placar no triunfo por 3 a 1 sobre o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores - o time terminou a fase de grupos com a melhor campanha na classificação geral.

"Creio que o time mostrou uma gana de vencer desde o primeiro minuto. A primeira bola a gente fez. Estamos no caminho certo. É muito importante ganhar em casa", disse Felipe Melo.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira diante do América-MG pela Copa do Brasil em seus domínios. No primeiro jogo, o time venceu o time mineiro por 2 a 1, fora de casa. O próximo compromisso no Brasileirão também será em casa, no sábado que vem, quando receberá o Sport.