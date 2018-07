'Estamos no caminho certo', garante Tirone Com os olhos cheios de lágrimas e o semblante assustado, o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, tentou explicar a queda para a Série B. Na ânsia de tentar passar tranquilidade para os torcedores, mostrou um otimismo que pegou muita gente de surpresa e passou a impressão de que o time não havia acabado de sofrer a humilhação do rebaixamento.