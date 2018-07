'Estamos no caminho certo para o título', diz Dudu após vitória

A vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Santa Cruz, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, deu ao time a liderança provisória e deixou o elenco ainda mais confiante na disputa pela ponta com o Internacional. Após o resultado positivo no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o autor de dois gols na partida, Dudu, afirmou que a boa atuação comprova o quanto o time tem boas chances de disputar o título.

"Fui coroado com dois gols. A equipe está de parabéns pela partida que fez. Só o tempo vai dizer se seremos campeões, mas estamos no caminho certo", disse na saída de campo Dudu, autor do primeiro e do terceiro gol - Jean fez o outro. O Palmeiras vai pernoitar na liderança e para fechar a rodada na primeira posição torce por tropeço do Internacional diante do Figueirense, neste domingo, em Florianópolis.

O atacante deixou o campo aplaudido nos minutos finais para a entrada de Fabrício e comprovou o bom momento do Palmeiras na competição. O time ganhou todas como mandante e está invicto há cinco rodadas. Assim como Dudu, o lateral-esquerdo Egídio afirmou que os resultados e as boas partidas dão confiança de que a equipe vai brigar pelas primeiras posições. "O (técnico) Cuca tem trabalhado bem. Se continuarmos pontuando bem em casa e formos bem fora, com certeza vamos continuar na luta pela ponta", comentou.

Para o atacante argentino Cristaldo, a velocidade no setor ofensivo é um dos segredos da boa campanha. "Nosso time está muito atento, se movimenta muito. Conseguimos uma vitória importante em jogo difícil. O time deles veio aqui só para segurar o resultado", afirmou.