Estamos preocupados com o Marcelo, diz volante Matheus Sales

Os jogadores do Palmeiras estão preocupados com a situação do técnico Marcelo Oliveira, questionado depois de cinco partidas sem vitória. A afirmação foi feita pelo volante Mathes Sales, que atuou no empate por 0 a 0 diante do Santos, sábado, no Allianz Parque. Nos últimos cinco jogos, o Palmeiras empatou quatro vezes (São Bento, Oeste, River Plate do Uruguai) e perdeu uma vez (Linense).

"Ficamos (preocupados), sim, porque é um cara gente boa demais, honesto, ajuda todo mundo. Procuramos sempre entrar dentro de campo e fazer o melhor não só pelo Marcelo, mas por todos nós", afirmou o jogador em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda.

A conquista da Copa do Brasil diminuiu a pressão sobre o técnico palmeirense, que já ocorria no ano passado. Os jogadores estão manifestando publicamente seu apoio ao treinador.

Na próxima quinta-feira, o Palmeiras encara o XV de Piracicaba, às 21h30, fora de casa. No domingo, recebe a Ferroviária, no Allianz Parque. O volante afirma que esses dois jogos podem representar o começo de uma nova fase. "O resultado não está vindo. Tem agora uma sequência de jogos nesta semana, as coisas vão começar a caminhar melhor. Uma hora eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Não é possível que não vá. Não tem como, uma hora vai acontecer", disse o jogador.