Estamos prontos para seguir sem Ronaldinho, diz Diego Tardelli

Sem esconder o clima de tristeza pela despedida de Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli fez elogios ao agora ex-companheiro de ataque nesta quarta-feira e garantiu que o Atlético Mineiro está preparado para seguir em frente sem o ídolo e até brigar pelo título do Brasileirão.

"Para nós, esse é um momento de tristeza por perder um amigo, um parceiro, mas ao mesmo tempo estamos felizes com o Ronaldo pela passagem, a história que fez e pelos títulos que ganhou", afirmou Tardelli após a entrevista de despedida de Ronaldinho no CT do Atlético.

Ronaldinho também se despediu dos companheiros pessoalmente em uma conversa privada, disse Tardelli. "Ele nos disse que foi uma honra fazer parte desse grupo, um dos melhores que ele já trabalhou. Foi isso que ele falou em cinco minutos de conversa", revelou o atacante.

Mesmo triste, Tardelli garantiu motivação para dar sequência à temporada do Atlético sem a participação do ex-companheiro. "O Atlético segue forte e respeitado por todos. Estamos preparados e sabendo como será daqui para frente, sem o Ronaldo. Por isso, hoje, o Atlético é um dos times mais respeitados dentro e fora do Brasil", declarou.

O atacante acredita até que o time tem condições de brigar pelo título. "Não começamos [o Brasileirão] do jeito que a gente queria, mas ainda dá tempo de ajustar a equipe para a gente subir na tabela e brigar pelo título", afirmou Tardelli, já pensando na partida contra o Atlético-PR, domingo, no Independência.