'Estão querendo achar um bode expiatório', diz advogado sobre Lusa

RIO - Um dos pivôs do caso que pode decretar o rebaixamento da Portuguesa, o advogado Osvaldo Sestário se defende. Em entrevista ao Estado nesta quinta, ele garantiu ter informado ao departamento jurídico da Lusa que o meia Héverton pegou dois jogos de suspensão. E afirmou que, caso o clube seja punido, não será por sua culpa. "Primeiro disseram que eu passei para eles que era só um jogo de suspensão. Agora, que eu nem sequer avisei. Estão querendo achar um bode expiatório, mas isso não vai ficar na minha conta."

Com contrato mensal para defender 16 clubes no STJD, além de pelo menos outros 20 eventualmente, o advogado afirmou que é "praxe passar por telefone" o resultado dos julgamentos. Disse ainda que já pediu para sua operadora de celular o registro das chamadas para comprovar que esteve em contato telefônico com Valdir Rocha, do departamento jurídico da Portuguesa, duas vezes na sexta e uma no sábado.

Sestário também garantiu que nunca atuou na defesa do Fluminense, e explicou uma foto que circulou nas redes sociais em que aparece ao lado da esposa e do atacante Fred segurando uma camisa do clube. "É um ídolo nacional. Estava aqui no plenário, fiz uma foto com ele, nada demais. Tenho com vários jogadores." O advogado se mostrou assustado com a repercussão do caso. "Já ligaram pedindo meu endereço, querendo saber das minhas filhas."