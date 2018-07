Estátua de Pelé volta à Fonte Nova neste fim de semana

SALVADOR - A Prefeitura de Salvador confirmou nesta quarta-feira que a mais antiga estátua em homenagem a Pelé, inaugurada na capital baiana em março de 1971, voltará a enfeitar uma das entradas da Arena Fonte Nova - o moderno equipamento construído no local do antigo estádio Octávio Mangabeira (Fonte Nova) para a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014.

A reinauguração será no próximo domingo, às 17 horas, pouco antes da partida entre Bahia e Santos e seis anos depois de a obra ter os braços cortados e furtados. Após a depredação, em junho de 2007, a peça foi retirada do local para ser restaurada. O trabalho, feito pela artista plástica Márcia Magno, custou R$ 20 mil.

A estátua, em tamanho natural, retrata o rei do futebol levantando a taça Jules Rimet, conquistada pelo Brasil com o tricampeonato mundial, em 1970. Foi confeccionada pela artista plástica Lucy Viana Medina. A prefeitura ainda aguarda a presença de Pelé no evento - que não foi confirmada. Na primeira inauguração, ele também foi convidado, mas não apareceu.