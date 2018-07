'Este time do Barcelona é à prova de tudo', afirma zagueiro Piqué

O Barcelona teve seus altos e baixos na temporada e o zagueiro Gerard Piqué acredita que parcialmente é a durabilidade do time em tempos de adversidades que ajudou a impulsioná-los para a beira da conquista da tríplice coroa. O clube teve de lidar com uma série de problemas fora de campo, incluindo acusações de fraudes fiscais na contratação de Neymar e um banimento da Fifa no mercado de transferências por quebrar as regras na contratação de jogadores estrangeiros jovens.

Os problemas do Barcelona foram amplamente esquecidos com o time do técnico Luis Enrique na final da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, onde enfrentam a Juventus e o Atlético Bilbao, respectivamente. A equipe está quatro pontos na frente do Real Madrid no topo da Liga Espanhola, com dois jogos restantes, e pode garantir o quinto título em sete anos durante a partida de domingo contra o Atlético de Madrid.

"Você precisa passar por tempos difíceis e este time é à prova de tudo", disse Piqué durante entrevista coletiva pós-treino nesta sexta-feira. "Ter a chance de ganhar a tríplice coroa neste ponto da temporada não acontece sempre", acrescentou o jogador da seleção espanhola, que teve excelente temporada, após atuações fracas em 2013 e 2014. Caso perca no domingo, o Barça tem outra chance de conquistar o título contra o Deportivo La Coruña em 23 de maio. A final da Copa do Rei será no Camp Nou uma semana depois, antes de o elenco viajar para Berlim para jogar contra a Juventus, em 6 de junho, onde tentará a quinta conquista do principal torneio continental.