Estevam Soares é o novo técnico do São Bernardo O técnico Estevam Soares é o novo comandante do São Bernardo no Campeonato Paulista. Na tarde desta terça-feira, o treinador acertou os últimos detalhes com a diretoria do clube. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Ruy Scarpino, que deixou o time do ABC na semana passada.