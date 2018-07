Estevam Soares é o novo técnico do XV de Piracicaba

PIRACICABA - O XV de Piracicaba agiu rápido e encontrou rápido um substituto para Moisés Egert, que deixou o comando da equipe na segunda-feira, ao acertar a contratação de Estevam Soares para a disputa da sequência do Campeonato Paulista. O novo treinador do XV de Piracicaba iniciou o estadual no comando do Oeste e deixou o clube de Itápolis após a quinta rodada.

Estevam Soares se reuniu com a diretoria do XV de Piracicaba na noite de terça-feira e finalizou os últimos detalhes do contrato, que tem duração até o final do Campeonato Paulista. Junto com ele, chega ao clube o auxiliar Gerson Sodré.

"Estou muito feliz pelo acerto. Conheço alguns atletas e quero fazer um bom trabalho no clube. Já irei treinar o elenco amanhã (esta quarta-feira) e iniciar o trabalho para a próxima rodada", afirmou Estevam Soares.

Agora, o técnico tentará recuperar o XV de Piracicaba e livrar o time do rebaixamento. Com cinco pontos, o XV ocupa a 17.ª posição, dentro da zona de descenso. A equipe volta a jogar na sexta-feira, fora de casa, contra a Portuguesa.

Estevam Soares tem 55 anos e um vasto currículo no futebol brasileiro. Ele já passou por clubes como Guarani, Ponte Preta, Portuguesa, Botafogo e Palmeiras, além de outros times. Em 1988, ainda como jogador, ele atuou pelo XV de Piracicaba, quando a equipe era comandada por Rubens Minelli.