Estevam Soares valoriza empate em Campinas e crê em classificação da Portuguesa

O empate por 1 a 1 com o Guarani, em Campinas (SP), no último domingo, pela Série A2 do Campeonato Paulista, poderia muito bem ter terminado em vitória para a Portuguesa, não fosse um gol de pênalti marcado aos 47 minutos do segundo tempo pelo adversário. Apesar da frustração de deixar o resultado escapar entre as mãos, o clima ainda é de otimismo nos bastidores do Canindé.

O time paulistano vem em plena reação, sem perder há quatro jogos com três vitórias e um empate. Antes brigava contra o rebaixamento, mas agora acredita na classificação para a segunda fase. Se tivesse vencido o Guarani, estaria a um ponto do adversário, primeiro time no G4, com 27 pontos. Entretanto, está a quatro do time campineiro, na 10.ª colocação.

O técnico Estevam Soares mantém o discurso positivo em relação às possibilidades, mas sabe das dificuldades que enfrentará nas três rodadas finais da primeira fase. "Claro que vencendo ficaria muito mais tranquilo. Estaríamos a um ponto somente, mas enquanto tiver chances matemáticas, temos que acreditar que é possível", disse.

A Portuguesa volta a campo às 20 horas desta quarta-feira, quando recebe o vice-líder São Caetano, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 17.ª rodada. Para o jogo, Estevam Soares vai contar com o retorno do volante Fernando, que cumpriu suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ele deve voltar ao time no lugar de Tárik, que o substituiu contra o Guarani. Outra opção é o atacante Brunão, que também cumpriu suspensão.