Estiramento leve deixa Luis Fabiano fora do São Paulo por até 3 semanas

SÃO PAULO - O São Paulo confirmou, no início da tarde desta segunda-feira, por meio do seu site oficial, o resultado do exame realizado por Luis Fabiano, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita no último sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o São Caetano, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após ser submetido a uma ressonância magnética, o atacante soube que sofreu um estiramento leve, de grau 1, e por isso ficará de duas a três semanas sem jogar.

"Não é um estiramento grave, o que nos anima para uma rápida recuperação", afirmou o médico do São Paulo, José Sanchez, ao comentar a lesão sofrida pelo jogador ainda no primeiro tempo do confronto com o São Caetano. Na ocasião, Luis Fabiano se machucou depois de ter feito o primeiro gol do time do Morumbi no duelo.

Por causa da lesão, o atacante foi substituído por Willian José, que passou a ser o favorito para formar dupla com Fernandinho no jogo desta quinta-feira, contra o Guarani, novamente no Morumbi, pela quarta rodada do Paulistão. Rafinha seria a outra opção para o setor, enquanto Osvaldo, reforço recém-contratado para o ataque, ainda luta para atingir a forma física ideal e não deverá fazer a sua estreia pelo time neste confronto.

Com o período de pelo menos duas semanas de afastamento, Luis Fabiano também desfalcará o São Paulo nos duelos contra o Guarani, domingo, em Campinas, contra o Comercial, no dia 9 de fevereiro, no Morumbi, e no clássico com o Corinthians, no Pacaembu, no dia 12. E, caso demore três semanas para se recuperar da lesão muscular, não irá encarar o Paulista, no dia 18, em novo confronto no estádio são-paulino.