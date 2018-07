Estiramento muscular tira Agüero da Copa, diz jornal argentino

O atacante argentino Sergio Aguero está fora da Copa após a confirmação de um estiramento na coxa esquerda sofrido na vitória da Argentina sobre a Nigéria por 3 a 2 em Porto Alegre, de acordo com o jornal argentino Clarín em sua página na Internet. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Associação de Futebol Argentino (AFA).

O atacante do inglês Manchester City foi substituído por Ezequiel Lavezzi aos 35 minutos do primeiro tempo do jogo no estádio Beira-Rio. O técnico Alejandro Sabella confirmou que se tratava de um problema muscular e que seria preciso realizar exames para descobrir a gravidade da lesão. De acordo com a imprensa argentina, os exames confirmaram uma lesão séria que tira o jogador do Mundial.

Em entrevista coletiva na quarta-feira, antes da confirmação de gravidade da lesão, o técnico Alejandro Sabella já fazia planos de substituição para o jogo contra a Suíça, terça-feira, pelas oitavas de final. "Temos atacante do mesmo estilo de Aguero e outros, com um estilo diferente, como Lavezzi, que entrou e esteve bem pelas pontas, ajudando a cobrir os espaços", disse Sabella após a vitória que garantiu a Argentina a liderança do Grupo F.

Agüero não foi bem nas duas primeiras partidas da Argentina na Copa. Considerado o parceiro ideal de Lionel Messi, não conseguiu sair da marcação e pouco finalizou. Foi o membro mais apagado do Quarteto Fantástico, formado também pelo próprio Messi, Di María e Higuaín. Contra a Nigéria, também teve atuação apagada até ser substituído.