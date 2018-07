Estiramento na coxa deve tirar Douglas do jogo do São Paulo no sábado

SÃO PAULO - Substituído com dores ainda no primeiro tempo do empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, no último domingo, no Parque do Sabiá, pelo Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Douglas, do São Paulo, soube nesta segunda-feira a gravidade de sua lesão. Ele passou por exames médicos que diagnosticaram um estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda.

O clube paulista não confirmou a previsão de afastamento do jogador, mas a tendência, de acordo com comunicado do próprio São Paulo, é que ele seja desfalque pelo menos contra o Coritiba, neste sábado, no Pacaembu. A partida mudou de local porque o Morumbi estará ocupado pela equipe de montagem do palco do show da banda One Direction, marcado para os dias 10 e 11 de maio.

Douglas iniciou trabalho de recuperação já nesta segund-feira e trabalhou em período integral no Reffis. Com o desfaque, o favorito para a vaga é que Luis Ricardo, justamente que o substituiu no domingo. O jovem Auro, de 18 anos, recém-promovido aos profissionais, é a outra opção. O zagueiro Paulo Miranda, que já atuou diversas vezes na posição, está fora por conta de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.