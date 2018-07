Estiramento no ombro deve tirar Rogério Ceni da estreia Rogério Ceni deve perder a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, neste domingo, dia 22, data do seu aniversário de 39 anos. O exame de ressonância magnética realizado pela manhã detectou um estiramento em um ligamento do ombro direito do goleiro, que ficará em tratamento nos próximos dias, mas dificilmente terá condições de pegar o Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, no Morumbi.