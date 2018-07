Estônia indicia atletas por manipulação na Liga Europa

De acordo com o porta-voz do Ministério Público da Estônia, a manipulação de resultados envolveu times de três países: da própria Estônia, da Lituânia e da Ucrânia. Oito dos acusados são jogadores de futebol que jogavam, na época, no Narva Trans e no Tallinna Kalev. Todos foram suspensos preventivamente.

Poucas informações foram dadas com relação às investigações. O Ministério Público afirmou apenas que foram manipulados 17 jogos, sendo 13 no Campeonato Estoniano e na Copa da Estônia, um jogo do Campeonato Lituano e três partidas da Liga Europa.