Estônia x Alemanha: onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias para a Euro

Vindo de empates em diferentes compromissos, Estônia e Alemanha se enfrentam neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallin, pelo Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Estônia x Alemanha terá transmissão ao vivo pelo Space.

Após cinco derrotas, a Estônia somou o seu primeiro ponto no qualificatório ao empatar por 0 a 0 com a Bielorússia na última quinta-feira. Um dia antes, a Alemanha cedeu a igualdade em 2 a 2 com a Argentina, no amistoso disputado em Dortmund.

Últimos jogos da Estônia (todos pelas Eliminatórias para a Eurocopa):

10/10 - Bielorússia 0 x 0 Estônia

09/09 - Estônia 0 x 4 Holanda

06/09 - Estônia 1 x 2 Bielorússia

11/06 - Alemanha 8 x 0 Estônia

08/06 - Estônia 1 x 2 Irlanda do Norte

Últimos jogos da Alemanha

09/10 - Alemanha 2 x 2 Argentina (Amistoso)

09/09 - Irlanda do Norte 0 x 2 Alemanha (Eliminatórias para a Eurocopa)

06/09 - Alemanha 2 x 4 Holanda (Eliminatórias para a Eurocopa)

11/06 - Alemanha 8 x 0 Estônia (Eliminatórias para a Eurocopa)

08/06 - Bielo-Rússia 0 x 2 Alemanha (Eliminatórias para a Eurocopa)