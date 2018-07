'Estou a um pé da porta da felicidade', afirma técnico Joel Santana

Joel Santana tentou se conter na noite desta terça-feira, após a vitória de virada sobre o Vila Nova, em São Januário. Mas o técnico já mostrou certo alívio pelo triunfo, por 3 a 1, que deixou o Vasco a apenas um ponto do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

"Estamos quase saindo desta situação. Estou a um pé da porta da felicidade. Ela já começou a se abrir para nós. Estamos no caminho, perto do objetivo. Vamos esperar um pouquinho, ter paciência e vencer o jogo de sábado. Chega de sofrer", afirmou o treinador, em tom de desabafo.

O acesso pode vir no próximo sábado, contra o Icasa, no Maracanã, na penúltima rodada da Série B. Joel, contudo, tenta manter a cautela. "Ainda falta. Matematicamente não estamos classificados, mas chegamos bem pertinho. Temos a vantagem de jogar em casa, com a força da nossa torcida. Só que temos que vencer!", cobrou o técnico, que encerrará a campanha na Série B em jogo contra o Avaí, em Florianópolis.

"Não queremos levar um problema para Floripa, temos que nos preparar, dar tranquilidade à equipe. A luta é longa, não é da noite para o dia. Foi um ano difícil para o Vasco. Agora chegou a hora de consolidar tudo no sábado. Falta só um ponto", destacou.

Joel não esconde a ansiedade para acabar com o "sofrimento". Na noite passada, se irritava constantemente na beira do gramado, diante dos seguidos erros do Vasco. Um deles custou o gol do Vila Nova no começo da partida.

"Estávamos mal distribuídos no início, mas conseguimos acertar nossa maneira de atuar. O segundo tempo foi bem melhor, sistema de marcação e criação, assim a defesa não ficou tão exposta como no primeiro tempo, passamos a ganhar a segunda bola", declarou.

O técnico atribui as dificuldades do time vascaíno na Série B à preocupação dos rivais em deter o rival com maior histórico na Série A. "Estou aqui há 17 jogos. Partidas difíceis, muitas viagens. É difícil para uma equipe do tamanho do Vasco jogar a Série B. Todos querem jogar contra a gente. Viu o Ceará? Ganhou da gente no sábado, já perdeu hoje. É aquilo, jogar contra o Vasco na Série B é o mesmo que jogar contra a seleção", comparou.