'Estou com saudade de ganhar', diz Loco Abreu

"Estou com saudade de ganhar. Ninguém gosta de perder, ainda mais depois de fazermos uma campanha como a que fizemos no primeiro turno do Brasileiro", declarou, nesta sexta-feira, lembrando da ótima campanha botafoguense no primeiro turno do Brasileirão de 2011, que contrastou com a queda de rendimento na segunda metade do campeonato.

Depois de quase uma semana de treinos em Saquarema, o elenco do Botafogo retornou nesta sexta-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Resende, no Engenhão, neste domingo, às 19h30, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Pela manhã, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou o último coletivo entre titulares e reservas, que acabou empatado em 1 a 1.

Satisfeito com o resultado da pré-temporada, Loco Abreu confia em um bom início de campeonato para a equipe. "O que posso falar é que a gente tem que ganhar. O teórico está sendo perfeito. A prática começa no domingo e o torcedor quer os três pontos. Cada um tem que levar sua qualidade ao campo para aplicar tudo o que temos treinado", apontou.