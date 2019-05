'Estou completamente apto no aspecto físico', diz são-paulino Hernanes

Após sofrer com problemas físicos no começo da temporada no São Paulo, o volante Hernanes garantiu que está "completamente apto" para jogar 90 minutos. De acordo com o jogador, ele só está na reserva por escolha do técnico Cuca, e não por questões físicas.

"Quero estar sempre em campo desde o início. Esse começo está sendo assim, mas estou completamente apto no aspecto físico e técnico para poder jogar do início. Vai depender da escolha do Cuca", disse Hernandes em entrevista ao canal SporTV nesta quarta-feira.

O volante explicou que os problemas físicos sofridos no início do ano foram decorrentes da falta de tempo para treinar na pré-temporada. O jogador foi contratado do Hebei China Fortune no dia 29 de dezembro de 2018. "Tive dois meses de férias na China e ia ter dois meses de pré-temporada na China. Na Europa é assim: 45 dias de pré-temporada. Felizmente em dezembro conseguimos um acerto com São Paulo e aí tive cinco dias, após dois meses, para me preparar e jogar contra o Frankfurt. O corpo não estava preparado. Senti incômodos, recuperava de um, tinha outro. Não dava tempo. Tinha Paulista, Libertadores", disse.

Hernanes marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo, no Castelão. O Tricolor enfrentará o Bahia, domingo, às 11h, no Morumbi, pela quinta rodada, e a tendência é de que Hernanes continue no banco, como opção para o segundo tempo.

"Sou um cara consciente, sei que nas melhores condições posso ajudar de maneira mais efetiva. Quando não estou, não é porque fiz no passado que mereço jogar. Tem de provar a cada dia que mereço, em respeito pelos companheiros, garotos e instituição. Estou aqui para servir", disse.

Contra o Bahia, o São Paulo deve ter o retorno o atacante Alexandre Pato, recuperado da contusão cervical sofrida no último dia 5 de maio, contra o Flamengo. Com dores no tornozelo direito, o zagueiro Anderson Martins não treinou com o restante do elenco nesta quarta-feira e deve ficar mais uma partida de fora.