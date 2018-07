'Estou feliz, mas não eufórico', diz Tite sobre campanha corintiana

O Corinthians conseguiu sua 20ª vitória em 31 jogos do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo, contra o Atlético-PR, por 4 a 1. Mesmo com uma campanha impressionante, o técnico Tite continua focado. “Estou feliz, sim, mas sem euforia. A gente sabe o quanto é difícil esse campeonato. Temos que ir jogo a jogo, degrau a degrau”, disse.

O treinador destacou alguns elementos como fundamentais para a ótima fase do clube. “O nível de concentração que equipe mantém nesse momento decisivo é importante. Tiramos vantagem do entrosamento e da parte física”, afirmou.

Para Tite, que agora tem um time ofensivo, com o melhor ataque do torneio, com 57 gols, uma palavra define o sistema de jogo de seus jogadores. “É uma engrenagem, não tem individualidade. Edu Dracena e Rodriguinho entraram no jogo passado e deram conta do recado. Vou repetir: eu não sei se a gente vai ser campeão, mas queremos mostrar esse nível até o fim”.