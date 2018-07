'Estou feliz de continuar em minha casa', diz Messi ao renovar com Barça até 2021

Ao assinar novo contrato para seguir no Barcelona até 30 de junho de 2021, em acordo oficializado neste sábado pelo clube, Messi comemorou a sua permanência no time que se tornou a extensão de sua residência. "Estou feliz de continuar em minha casa. Sempre quis fazer minha carreira aqui e meu sonho era acabá-la no Barça. E vamos neste caminho", afirmou o jogador, em entrevista ao canal de TV do time catalão.

Em seguida, o astro ressaltou que tem o objetivo de "continuar fazendo história no Barça". "Temos tudo sorte de ter vencido muitas coisas e espero que venham mais", enfatizou o argentino, com a habitual humildade que o caracteriza.

O compromisso anterior de Messi com o Barcelona iria expirar em 2018 e o jogador ficaria livre para firmar possível pré-contratos com outros clubes a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, mas agora selou de vez a sua permanência no clube, com quem já havia firmado um acordo verbal para renovação, que ainda faltava ser confirmada com a sua assinatura no papel.

O clube catalão ainda informou neste sábado que agora a multa rescisória do contrato de Messi foi fixada em 700 milhões de euros (cerca de R$ 2,7 bilhões). O alto valor foi determinado depois também de o Barça ter perdido Neymar para o Paris Saint-Germain, que acabou tirando o brasileiro do time espanhol ao pagar a multa de 222 milhões de euros do contrato que o atacante tinha com a sua ex-equipe.