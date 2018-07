Estou feliz no Real Madrid, diz Cristiano Ronaldo a jornal

Eleito o melhor jogador do mundo em 2014, Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio no qual se vinha se mantendo há meses para refutar notícias de que estaria insatisfeito no Real Madrid e buscando sair do clube.

O atacante da seleção de Portugal praticamente não fez nenhum comentário público desde que grosseiramente disse a jornalistas após a derrota para o Schalke 04 na Liga dos Campeões da Europa que não iria falar com a imprensa até o fim da temporada.

Apesar da qualidade inquestionável de Ronaldo para marcar gols, o Real encerrou a campanha sem nenhum grande troféu e o treinador Carlo Ancelotti acabou demitido, dando lugar a Rafa Benitez.

O ex-jogador do Manchester United foi a público apenas para demonstrar apoio a Ancelotti antes de ele ser demitido, e a chegada de Benitez provocou especulações de que Ronaldo teria tido problemas com o presidente Florentino Perez e criado atrito no clube.

"Eu gostaria sinceramente que parassem as histórias falsas sobre mim. Quero ficar um pouco em paz", disse Ronaldo, que está em férias em Miami.

"As matérias dizendo que eu busquei criar conflitos com o Real Madrid são absolutamente falsas", disse o jogador de 30 anos segundo o jornal esportivo português A Bola de sábado.

"Eu estou muito feliz no melhor clube do mundo, e muito focado e confiante com uma nova temporada cheia de sucessos."