'Estou motivado para conquistar títulos pelo Palmeiras', diz Carlos Eduardo

Recém-contratado pelo Palmeiras, o atacante Carlos Eduardo visitou a Academia de Futebol na noite da última sexta-feira, quando assinou alguns documentos e vestiu a camisa do clube pela primeira vez. O jogador estava no Pyramids FC, do Egito, e desembarcou no Brasil justamente na sexta e seguiu direto para o CT do seu novo clube.

E o atleta já exibiu ansiedade ao projetar o início de sua trajetória pelo Palmeiras. "Por mim eu já começava amanhã (neste sábado). Quero fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Estou muito feliz e motivado para conquistar muitas vitórias e títulos com essa camisa", afirmou o atleta, que também festejou a sua ida para o atual campeão brasileiro.

"Estou muito feliz. Primeiramente tenho que agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade em um clube tão grande como o Palmeiras. Quando soube da proposta, falei para meu empresário que queria vir, que podia abrir mão do que quisesse, que eu queria ser feliz", destacou Carlos Eduardo, cuja contratação havia sido oficializada na última quarta-feira.

Ele é um dos cinco jogadores já anunciados pelo Palmeiras como reforços para 2019. Os outros foram o volante Matheus Fernandes, o meia Zé Rafael e os atacantes Felipe Pires e Arthur Cabral. Para completar, o lateral-direito Fabiano e o meia Raphael Veiga, que estavam emprestados para outros clubes, serão reintegrados ao elenco palmeirense.