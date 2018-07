PORTO ALEGRE - Em seu site oficial, Luxemburgo disse estar muito feliz com o acerto que teve nesta terça para comandar o Grêmio. "Estou muito feliz de ter acertado com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense." O treinador deve estar no Beira-Rio para acompanhar mais de perto o clássico desta quarta-feira com o rival Internacional. Ele será apresentado qunta no Olímpico. Luxemburgo leva com ele o auxiliar Antônio Mello.