'Estou pronto para fazer meu papel', diz André após 1º gol

André fez na quarta-feira, contra o São Bento, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Com um belo chute no ângulo, o atacante garantiu o empate por 1 a 1 e passou a sonhar alto com a possibilidade de ganhar a vaga de titular. Mesmo recém-chegado ao Parque São Jorge, ele diz estar pronto para assumir o comando da ataque.

"Ser o 9 do Corinthians é uma responsabilidade muito grande. Estou pronto para fazer meu papel", disse.

O atacante admitiu que estava ansioso com o jejum de gols. Entre os três reforços do setor ofensivo, ele foi o último a balançar as redes. "Tem de respeitar os outros jogadores também, mas é um gol que me dá muita confiança. Tira um pouquinho do peso e me alivia para estar mais solto nos jogos", disse.

Tite ainda não definiu se André será mantido no time e vai enfrentar o Oeste, sábado, às 21h, no Itaquerão, pela 7.ª rodada do Campeonato Paulista. O goleiro Cássio, recuperado de lesão edema na coxa esquerda, deve voltar à equipe.