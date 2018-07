'Estou surpreendido comigo mesmo', afirma Zé Roberto

De contrato renovado com o Palmeiras por mais uma temporada e eleito pelo público como o autor do gol mais bonito do Brasileirão, o meia e lateral Zé Roberto se disse surpreendido pelas próprias conquistas na temporada. O jogador de 42 anos afirmou que não esperava atingir as marcas conquistadas no ano a esta altura da sua carreira. "Estou surpreendido comigo mesmo", admitiu.

O jogador foi um dos oito membros do elenco do Palmeiras agraciados durante a premiação que destacou os melhores do Campeonato Brasileiro. Zé Roberto recebeu o Prêmio Brasileirão de gol mais bonito pelo gol marcado diante do Santa Cruz, na 28ª rodada.

"Esse prêmio individual é muito satisfatório pra minha carreira. Eu jamais poderia imaginar que, com 42 anos, eu poderia conquistar esse prêmio, o título do Brasileiro e renovar mais um ano meu contrato", disse o jogador.

Para Zé Roberto, seu desempenho individual ficou acima do que ele próprio esperava. "Eu estou surpreendido comigo mesmo, e ao mesmo tempo agradecido a Deus por ter me dado esse privilégio da longevidade", comentou o versátil jogador, que sob o comando de Cuca atuou tanto na lateral-esquerda quanto no meio-campo. "Não poderia ser um ano melhor do que esse, até pela conquista do campeonato."

O meia também se mostrou motivado para a próxima temporada, quando o time disputará novamente a Copa Libertadores. "Acho que na nossa vida a gente tem que viver da melhor forma o momento, e o momento é de continuar e de ir em busca de novos desafios."