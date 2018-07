'Estou trabalhando para voltar à seleção', diz Elano

SANTOS - A boa fase de Elano desde que retornou ao Santos faz com que o meia volte a sonhar com a seleção brasileira. Artilheiro do Campeonato Paulista, com sete gols, o jogador é o principal destaque da competição e, aos 29 anos, acredita que seu ciclo com a camisa do Brasil ainda não se encerrou.

"Eu estou trabalhando para que eu possa voltar à seleção. Este é um de meus objetivos. Não deixei esta vontade de lado. Por isso, estou tendo uma boa postura dentro de campo defendendo o Santos. Além disso, se isso acontecer (retorno à seleção), temos meninos aqui no Santos, com uma qualidade incrível", declarou o meio-campista, que iniciou a Copa do Mundo de 2010 como titular da seleção de Dunga.

Para voltar à seleção, o jogador sabe que precisará se esforçar muito. Até por isso, Elano afirmou que não se importa com a maratona de jogos do Santos - que atua na Libertadores e no Paulista - e quer jogar todas as partidas da equipe.

"O Adilson Batista (técnico) ainda não deixou claro o que vai fazer neste jogo. Eu me coloquei à disposição para jogar sempre, todos os jogos. Mas não sei se ele vai poupar jogadores ou não", afirmou, referindo-se à partida deste sábado, diante do São Bernardo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

