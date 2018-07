Estrago verde

O roteiro habitual de artigo, após um clássico, é o de ter olhar especial para o eventual vencedor. Como no caso de Palmeiras 2 x 0 Corinthians desta sábado. Com a permissão do amigo e paciente leitor, subverto um tanto o senso comum e dou o pontapé inicial pelo lado do perdedor, que se enroscou pra valer e demitiu o treinador – situação prevista pelo cronista neste espaço na sexta-feira. (“Um homem marcado”, a respeito da delicada situação de Cristóvão Borges.)

O ganhador? Este cumpriu – e bem – a parte que lhe cabia, na rodada de final de semana, continua à frente e assiste de camarote aos desafios de hoje dos concorrentes.

Feitas as ressalvas, a constatação: o Corinthians livrou-se de surra estonteante em casa. O resultado foi doído, sobretudo por se tratar de rival de centenária tradição. Por ironia, se mostrou mal menor diante da ameaça, real, de sair de campo com goleada. Deveria agradecer à pontaria torta da turma verde.

A verdade: tomou passeio em Itaquera e deixou a forte impressão de que ficará fora da briga pelo título. Não só pela obviedade da diferença de pontos (dez de distância dos palmeirenses). Principalmente pelo futebol desconjuntado. Do primeiro minuto à última assoprada de apito de Heber Roberto, a rapaziada alvinegra perambulou sem rumo pelo gramado. Teve passividade angustiante, jamais tirou o sossego do goleiro Jailson. Catatonia geral.

E o Palmeiras nem jogou o fino da bola, não fez a melhor exibição no Brasileiro. Deu para o gasto, ficou na média das últimas rodadas, nas quais acumula quatro vitórias (Atlético-PR, Flu, São Paulo e Corinthians) e três empates (Ponte, Grêmio e Flamengo).

O líder teve o tirocínio de perceber logo de cara a fragilidade do adversário, abriu o placar com Moisés aos 5 minutos e se limitou a manter a partida sob controle. Levou em banho-maria, com a certeza de que não sofreria assédio. Apostou no nervosismo do lado contrário – o que era pedra cantada.

Nem havia como ser pressionado por um Corinthians sem criação, sem jogadas pelas laterais, sem alguém para finalizar. Um bando de moços bem-intencionados e assustados com a tensão nas arquibancadas, e nada além disso. A ansiedade e a falta de estratégia abriram brechas para contragolpes palestrinos. Houve, no mínimo, três chances claras de gol. Só na quarta é que Mina empurrou para as redes e liquidou o desafio. Para complicar, veio a expulsão sonsa de Léo Príncipe.

Cuca mexeu na escalação, em função de suspensões e cansaço. Egídio entrou no lugar de Zé Roberto, enquanto Edu Dracena substituiu Victor Hugo na zaga. Na frente, Erick e Leandro formaram dupla, sem brilho, na ausência de Roger Guedes e Gabriel Jesus.

Se não é exuberante, a ponto de deslanchar na ponta, ao menos o Palmeiras segue em boa toada no caminho do título. Não é pior do que Flamengo e Atlético-MG, os diretos perseguidores, e em teoria tem sequência favorável, com Coritiba (no Allianz), Santa Cruz e América-MG, fora.

Não se menospreza equipe que tem o melhor ataque (45 gols) e o maior número de vitórias (15). Liderança há muitas rodadas não é obra do acaso, apesar de falhas e limitações. Cuca não é gênio, tampouco um curioso, paraquedista. Muita coisa vai rolar, nas 12 rodadas que faltam. A corrida pela taça está aberta e mais restrita. O Santos pode entrar nela; o Palmeiras já está, e firme.

DUPLA ANIMADA

São Paulo e Santos deram bela arrancada, nas duas últimas rodadas, e põem à prova hoje poder de perseverança, embora com objetivos distintos na Série A.

O desafio tricolor é o de manter a fuga da zona de perigo. Deu enormes passos nesse sentido, mas topa com o Atlético-PR, em Curitiba, num momento delicado. A rapaziada de Ricardo Gomes tem condições de se sair bem. No entanto, empate é alternativa a considerar.

Os santistas, de volta ao G-4, recebem o Santa. No caso, têm obrigação de ganhar, para manter o sonho.