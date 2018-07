Estrangeiros brilham e figuram entre principais artilheiros do Brasileiro

A cada ano que passa, é mais frequente vermos jogadores estrangeiros brilhando no futebol brasileiro, com os argentinos Tévez e Conca sendo eleitos, recentemente, os craques do Brasileirão . Porém, em 2014, o "faro artilheiro" dos gringos chama atenção, a ponto deles dominarem a lista de maiores goleadores do campeonato nacional.

Um dos destaques do Cruzeiro , atual campeão brasileiro e grande candidato ao título em 2014, Marcelo Moreno parece que nasceu para jogar na equipe mineira. Depois de brilhar com a camisa do clube entre 2007 e 2008, ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após alguns anos de pouco destaque na Europa, retornou ao Brasil para defender Grêmio Flamengo , onde também não foi bem. Agora, de volta ao Cruzeiro, já marcou 12 gols no Brasileirão e comanda o melhor ataque da competição.

O vice-líder entre os artilheiros é o argentino Hernán Barcos. O atacante, que já fez 11 gols no torneio, é mais do que fundamental para o Grêmio, pois é responsável por mais da metade dos gols da equipe no campeonato. Outro que é chave em seu time é Paolo Guerrero, do Corinthians. O peruano, herói do time no Mundial de 2012, vive sua melhor fase desde que desembarcou do Brasil e, além de ter 7 gols no Brasileirão, é o grande responsável por manter sua equipe entre as primeiras colocadas desde as primeiras rodadas.