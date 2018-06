Estratégia do Mirassol dá certo e ingressos para jogo contra Palmeiras se esgotam

A campanha do Mirassol ainda é irregular no Campeonato Paulista, mas isso não impediu que a grande colônia italiana da região de São José do Rio Preto (SP) e também a torcida do Palmeiras esgotassem os 12 mil ingressos para o jogo entre os clubes, em pleno sábado de carnaval, às 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela sexta rodada do Paulistão.

A estratégia de marketing adotada pela diretoria do clube de Mirassol parece ter funcionado. As vendas tiveram início junto com a comercialização da partida entre Mirassol e São Paulo, realizada no último dia 24 - vitória tricolor por 2 a 0.

Com isso, as bilheterias estarão fechadas neste sábado. Apenas cerca de 60 torcedores do Mirassol ainda não retiraram o cartão magnético do Passaporte do Leão para os quatro jogos restantes. A retirada acontece na loja LeãoMania (anexa ao estádio), das 9 horas às 18 horas.

Na última rodada do Paulistão, o Mirassol conquistou a sua primeira vitória ao bater o São Caetano por 2 a 0, em São Caetano do Sul (SP). Mas ainda é o lanterna do Grupo D, com cinco pontos, e se sente ameaçado pelo rebaixamento por ocupar a 13.ª posição.