Estreante, Cabo Verde jogará abertura da Copa Africana

Mesmo em má fase, a Nigéria é considerada uma das favoritas ao título e deu sorte no sorteio. Caiu no Grupo C, junto com a atual campeã Zâmbia e com as pouco expressivas seleções de Etiópia e Burkina Faso, dois dos times de pior ranking dentre os classificados.

O grupo mais equilibrado tem a Costa do Marfim. O time de Didier Drogba, 16.º do ranking da Fifa, e a Argélia, 24.ª, são os dois melhores da África no ranking da Fifa e vão brigar por duas vagas nas quartas de final. Também estão na mesma chave a Tunísia e Togo.

No Grupo A, além da África do Sul e de Cabo Verde, também estão Angola e Marrocos. Já o Grupo B tem o favoritismo de Gana jogando contra Mali, Níger e Congo. O campeão da Copa Africana vem ao Brasil, em julho, disputar a Copa das Confederações.