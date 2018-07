Estreante em clássicos contra o Vasco, Emerson projeta duelo especial ao Flamengo

"É um jogo especial por ser um clássico, por ter a necessidade de vencer a partida, pontuar, sair dessa situação que estamos. Certamente vai ser um jogo especial por ser o primeiro", avaliou Emerson após o treino desta quinta-feira, no CT do Ninho do Urubu.

Para o atacante, o clássico será equilibrado devido à situação dos times - ambos estão entre os quatro piores do Brasileirão. "São duas equipes em fase de construção, com novos atletas, treinadores e reforços chegando. Flamengo e Vasco buscam equilíbrio e entrosamento, ter uma cara, talvez seja um dos motivos para não se encontrarem na primeira parte da tabela", considerou.

As atividades foram observadas de perto pelo lateral-direito Léo Moura, ex-jogador do clube, que foi fazer uma visita aos amigos. Após se meter em uma polêmica por negociar a sua ida para o Vasco, o atleta ainda não definiu onde vai jogar no decorrer desta temporada.

O técnico Cristóvão Borges conduziu um treino tático na primeira parte do dia. Mas vetou a entrada de jornalistas, deixando a atividade sob sigilo. Em seguida, os jogadores puderam ser observados treinando finalizações.