Estreante em final, Tottenham igualará feito raro na Europa se faturar título

Embora seja um estreante na decisão de uma Liga dos Campeões, o Tottenham não pode ser considerado um time sem tradição continental vitoriosa, pois conquistou por duas vezes a Copa da Uefa, hoje chamada de Liga Europa, com os títulos de 1972 e 1984. Além disso, o clube de Londres ganhou em 1963 a então chamada Cup Winners' Cup, que ficou conhecida no Brasil e em outros países como Recopa Europeia, quando esta competição reunia várias equipes vencedoras de taças nacionais.

E caso supere o Liverpool na final que começa às 16 horas (de Brasília) deste sábado, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, o Tottenham igualará um feito raro no Velho Continente. Se triunfar, o time de Harry Kane e Lucas Moura vai se tornar o sexto clube da história a ostentar títulos das três principais competições organizadas pela Uefa.

Nem mesmo o Liverpool, pentacampeão europeu, está entre os cinco times que já ergueram todas as principais taças da entidade. Hoje integram este seleto rol apenas a Juventus, primeiro clube a obter este feito, o Ajax, o Bayern de Munique, o Chelsea e o Manchester United.

Vale lembrar que o Liverpool conquistou em 1977 o título da Supercopa da Uefa, hoje considerada o terceiro torneio mais importante do continente e cujo título é decidido anualmente entre os atuais vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa da temporada anterior. Há 42 anos, porém, a Supercopa era realizada paralelamente à Recopa Europeia e tinha um status inferior ao que possui hoje.

Desta forma, a Uefa não considera aquele troféu do Liverpool como um dos três do seu primeiro escalão. E a Supercopa se tornou o terceiro torneio de clubes mais importante do continente a partir de 2000, após a última edição da Recopa ter sido realizada na temporada 1998/1999 - esta tradicional competição começou a ser jogada em 1960.

Confira os títulos dos únicos clubes que ganharam os três principais torneios da Uefa:

Juventus

Liga dos Campeões, em 1985 e 1996

Copa da Uefa (hoje Liga Europa), em 1977, 1990 e 1993

Recopa Europeia, em 1984

Ajax

Liga dos Campeões, em 1971, 1972, 1973 e 1995

Copa da Uefa (hoje Liga Europa), em 1992

Recopa Europeia, em 1987

Bayern de Munique

Liga dos Campeões, em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013

Copa da Uefa (hoje Liga Europa), em 1996

Recopa Europeia, em 1967

Chelsea

Liga dos Campeões, em 2012

Liga Europa, em 2013 e 2019

Recopa Europeia, em 1971 e 1998

Manchester United

Liga dos Campeões, em 1968, 1999 e 2008

Liga Europa, em 2017

Recopa Europeia, em 1991