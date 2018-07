Lizio marca e garante vitória do Botafogo em São Januário

O Botafogo não fugiu ao favoritismo e venceu a Portuguesa por 2 a 1 em São Januário, nessa terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, diante de menos de 1.500 torcedores. Apesar da vitória, o clube alvinegro não fez uma partida exuberante e só fez o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo. Os destaques da partida foram Gegê e o estreante Damián Lizio, autores dos gols da vitória. Com o resultado, o Botafogo chega a seis pontos e fica temporariamente na liderança do grupo B.

As equipes voltam a campo para a próxima rodada do Campeonato Carioca, na quarta-feira. O Botafogo enfrenta o Macaé no estádio Los Larios, em Xerém, em Duque de Caxias, às 19h30. A Portuguesa recebe o Flamengo no Raulino Oliveira, em Volta Redonda, às 21h45.

O JOGO

O Botafogo iniciou a partida com mais posse de bola e exercendo sua posição de favorito. Em cruzamento de Luis Ricardo, aos 10 minutos, a bola bateu no braço de Allan Miguel e o árbitro marcou pênalti. O próprio Luis Ricardo bateu, mas, ao tentar deslocar o goleiro Márcio, exagerou e jogou para fora.

Após a chance perdida, o primeiro tempo em São Januário não reservou grandes exibições de futebol para os 1.477 torcedores presentes. O Botafogo, que assumiu o controle do jogo, não conseguiu criar lances envolventes, atacou com ineficiência e facilitou o trabalho da defesa da Portuguesa.

Para aliviar o mau futebol da primeira etapa, aos 42 minutos, Gegê recebeu a bola na intermediária, foi interceptado, mas conseguiu permanecer com a posse. Com categoria, o meia bateu de longe e acertou o canto esquerdo de Márcio, sem defesa para o goleiro.

Na volta do intervalo, a partida seguiu com a mesma toada morna. O destaque, do lado do Botafogo, era Gegê, que fazia bom jogo. A Portuguesa passou a se animar. Em boa jogada, Belarmino recebeu pela direita, passou por Gegê e cruzou com precisão na cabeça de Rafael Paty. O atacante cabeceou forte no contrapé de Jefferson e marcou o gol de empate do clube da Ilha do Governador.

Após o gol, os visitantes cresceram no jogo e passaram a pressionar. Aos 27, em boa chegada, Allan finalizou fraco da entrada da área e facilitou para Jefferson.

Aos poucos, os alvinegros foram se encontrando. Aos 29, Gervasio Nuñez cobrou falta com categoria e a bola passou perto do gol de Márcio. Gegê seguiu bem no jogo. Aos 31, bateu forte com efeito de fora da área, obrigando o goleiro a espalmar para escanteio. Em boa tabelinha com Ribamar e Airton, Gervasio Nuñez recebeu cara a cara com Márcio. O argentino, mesmo com opções de passe, finalizou de letra e a bola parou nas mãos do goleiro.

Aos 40, o boliviano Damián Lizio, que entrou aos 19 minutos do segundo tempo, mostrou que tem estrela. O meia recebeu livre, quase na linha da pequena área, o cruzamento de Diogo da esquerda. Não vacilou e escorou a bola para virar o jogo para o Botafogo. A Portuguesa até ensaiou uma pressão final, mas não conseguiu ameaçar.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 1 PORTUGUESA

BOTAFOGO - Jefferson; Emerson, Renan Fonseca, Diego (Lizio); Rodrigo Lindoso, Diogo, Gegê, Airton, Luis Ricardo, Gervasio Nuñez (Marcinho), Luis Henrique (Ribamar). Técnico - Ricardo Gomes.

PORTUGUESA - Márcio; Belarmino (Adriano), Pessanha, Allan Miguel, Diego Maia; Silvano, Victor Hugo, Alê Carioca, Cássio (Gilcimar); Allan e Rafael Paty (William). Técnico - Gaúcho.

GOLS - Gegê, aos 42 minutos do primeiro tempo; Rafael Paty, aos 18, e Damián Lizio, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cássio, Pessanha, Belarmino, Allan Miguel e Gilcimar (Portuguesa).

ÁRBITRO - Luiz Antônio da Silva Santos.

RENDA - R$ 27.850,00.

PÚBLICO - 1.273 pagantes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.