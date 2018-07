Estreante no Paulistão, Red Bull acerta com Lulinha, ex-Corinthians

O dia foi de mais novidades pelos lados do Red Bull. Nesta manhã, a diretoria apresentou oficialmente mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista: o lateral-esquerdo Hélder e o atacante Lulinha. Ambos defenderam o Ceará na Série B do ano passado e assinaram contrato até o fim do Estadual.

Lulinha ganhou projeção nas categorias de base do Corinthians e da seleção brasileira, mas não acabou vingando nos profissionais e passou a ser emprestado para vários clubes, como Estoril-POR, Olhanense-POR, Bahia e Criciúma. Já Hélder defendeu Grêmio e Figueirense até chegar ao Ceará.

"Eu cresci no Corinthians, mas tive passagens por outros grandes clubes do País. Espero aproveitar essa experiência para ajudar o Red Bull Brasil a conquistar os seus objetivos. Nós sabemos das dificuldades que teremos pela frente, pois o Paulistão é o estadual mais competitivo do Brasil. Mas acredito que a nossa equipe tem totais condições de fazer uma grande campanha", afirmou Lulinha.

A estreia do Red Bull, que já contratou 13 reforços, será no dia 31 de janeiro, contra o também novato Capivariano, no Estádio Carlos Colnaghi, a Arena Capivari. O time está no Grupo A ao lado de São Paulo, Mogi Mirim, Ituano e São Bernardo.