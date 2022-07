Estreante Núñez decide e Liverpool é campeão da Supercopa sobre o Manchester City

O Liverpool voltou a ser campeão da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, neste sábado, após 16 anos de jejum. O time de Jurgen Klopp derrotou o Manchester City por 3 a 1 no King Power Stadium, em Leicester, para conquistar o título do torneio que abre a temporada na Inglaterra pela 16ª vez em sua história.

Os principais reforços de Liverpool e Manchester City para a temporada foram protagonistas da partida. O uruguaio Darwin Núñez, que fez sua estreia em jogos oficiais pelo Liverpool, conseguiu um pênalti já no fim do jogo, cobrado por Salah para fazer 2 a 1, e ainda achou tempo para marcar seu primeiro gol pelo clube. Pelo City, o argentino Julián Alvarez também marcou seu primeiro gol oficial, mas Erling Haaland passou em branco. Arnold abriu o placar do jogo.

Com o título da Supercopa da Inglaterra, o técnico Klopp entra para a história do Liverpool por ter conquistado todos os títulos possíveis no time inglês. Alex Ferguson havia sido o único a atingir o feito no país, pelo Manchester United. O treinador alemão está iniciando a oitava temporada no comando do Liverpool.

Liverpool e Manchester City iniciam a atual temporada da mesma maneira que terminaram a última, disputando títulos. Os clubes brigaram ponto a ponto pelo título inglês, que terminou com o City na frente por um ponto. O Liverpool levou a melhor na Copa da Inglaterra e faturou o título. Troféus esses que definem a disputa da Community Shield.

O jogo

Os dois times impuseram forte pressão no início do confronto e o Liverpool se saiu melhor. Salah quase marcou nos primeiros minutos após ótimo lançamento de Fabinho, mas a bola pegou no lado de fora da rede. A primeira boa fechada do Manchester foi com chute desviado de Kevin De Bruyne.

Com mais presença em campo, o Liverpool abriu o placar com um belo gol do lateral Alexander Arnold aos 21 minutos. Após jogada muito trabalhada pelo time do Klopp, Arnold finalizou colocado de primeira da entrada da área. A bola teve um leve desviou e ainda bateu na trave antes de entrar.

Após o gol sofrido, o City pressionou no ataque e o goleiro Adrian precisou fazer algumas defesas em finalizações de Mahrez e Haaland. O Manchester City foi para o intervalo em desvantagem e quase empatou assim que voltou a campo, mas voltou a parar em Adrian, terceiro goleiro do Liverpool.

O jogo estava mais disputado no segundo tempo, quando o Liverpool lançou o reforço Darwin Nunez a campo. O uruguaio saiu cara a cara com Ederson e por pouco não ampliou a vantagem. Mas foi uma novidade do City quem balançou as redes. Aos 26, o atacante argentino Julián Álvarez pegou sobra na área do Liverpool e empatou o jogo por 1 a 1, fazendo seu primeiro gol pelo clube inglês.

O Liverpool voltou a abrir vantagem no placar aos 37 minutos com Mohamed Salah vencendo Ederson em cobrança de pênalti. Darwin Núñez cabeceou cruzado e a bola pegou no braço de Ruben Dias. Após ser chamado pelo VAR, a arbitragem assinalou pênalti para o time de Jurgen Klopp. Salah cobrou rasteiro no canto, Ederson acertou, mas não conseguiu alcançar.

Ainda deu tempo do estreante Darwin Nunez fazer seu primeiro gol com a camisa do Liverpool nos acréscimos, um gol muito celebrado. Salah levantou para Robertson, que escorou para Núñez mergulhar de cabeça e fazer 3 a 1, confirmando o título do clube vermelho. Haaland ainda teve chance de fazer o seu gol, mas a finalização do norueguês explodiu no travessão.

Liverpool e Manchester City estrearão no Campeonato Inglês no próximo fim de semana, ambos fora de casa. O Liverpool visita o Fulham no sábado, enquanto o time de Pep Guardiola visitará o West Ham em Londres no domingo.