Estreante, Oswaldo elogia atuação corintiana em vitória: 'Não fomos ameaçados'

O técnico Oswaldo de Oliveira reestreou pelo Corinthians no último domingo. No Itaquerão, comandou a equipe em uma fácil vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e ficou bastante satisfeito justamente com a tranquilidade com que seus comandados levaram a partida.

"A equipe fez partida boa. Com tranquilidade, sem nenhuma restrição ao adversário. Vi o América-MG jogar muito bem contra Atlético-MG, Palmeiras e hoje o Corinthians conseguiu controlar bem. Não sofremos nenhuma ameaça. No aspecto coletivo a equipe se portou bem, ganhou e mereceu a vitória", elogiou.

A segunda vitória seguida no Brasileirão levou o Corinthians a 48 pontos, na sétima colocação, mas já ficou para trás. Agora, o foco volta-se para a Copa do Brasil, pela qual o time vai enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão, pela volta das quartas de final - venceu a ida por 2 a 1.

"É uma situação completamente diferente. Teremos intervalo curto de recuperação, viagem, um adversário que precisa reverter marcador adverso. Ingredientes difíceis para essa partida. Vamos dar atenção à recuperação dos jogadores até lá para voltarmos classificados", projetou Oswaldo.