Estreante Valbuena dá vitória à França contra Costa Rica

Valbuena foi beneficiado pelo bom desempenho do meia Abou Diaby e marcou a sete minutos do final o gol do triunfo da França, que jogou com uma nova formação 4-3-3 no lugar da habitual 4-2-3-1.

O meia Carlos Hernández surpreendeu o goleiro francês Steve Mandanda com um chute da entrada da área para colocar a equipe da América Central em vantagem aos 11 minutos.

A França, que jogou bem apesar de alguns vacilos defensivos, empatou 11 minutos depois graças a um gol contra do defensor Douglas Sequeira e dominou o segundo tempo até marcar o gol da vitória.

O time francês está no Grupo A do Mundial com México, Uruguai e a anfitriã África do Sul.

A Costa Rica não se classificou após perder uma repescagem contra o Uruguai.

(Reportagem de Pierre Savary)