Estreante Zé Ricardo lamenta empate no fim, mas valoriza atuação do Botafogo

O técnico Zé Ricardo esteve perto de estrear com vitória no comando do Botafogo, neste domingo, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca vencia o Paraná por 1 a 0, até que sofreu um gol em um lance nos minutos finais do jogo.

Segundo Zé Ricardo, o Botafogo admitiu decepção com o resultado, mas ressaltou a boa atuação do time na partida. "Fica um sentimento de frustração como aconteceu. Acredito que fizemos uma boa partida, dentro do que a gente esperava. Com duas expulsões (Matheus Fernandes e Cleber Santos), muda a característica do jogo. Mas, de qualquer forma, acredito que poderíamos ter saído com os três pontos. Paraná pressionou e aconteceu o gol no final", revelou o técnico.

Durante a entrevista coletiva, Zé Ricardo disse ainda que o Botafogo mostrou que pode evoluir para o restante da temporada. "O Botafogo tem que fazer o campeonato para ele, vencer partidas, pontuar sempre, hoje infelizmente a vitória não veio. É pensar jogo a jogo, agora no Nacional (Paraguai) para tentar passar de fase na Sul-Americana".

Questionado sobre Kieza, o técnico afirmou que o jogador teve um pequeno incômodo na musculatura e está sendo monitorado pelo departamento médico. "Kieza teve pequeno incômodo na musculatura, está sendo monitorado pelo departamento médico, é precoce dizer se vai ou não jogar quinta. Vai se tiver condições de jogo. Se não puder, temos atacantes à altura para substituir", afirmou.

Com o ponto somado em Curitiba, o Botafogo chegou aos 22 e o seu próximo compromisso pelo Brasileirão será no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Antes, porém, o time decide em casa uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Nacional, do Paraguai, às 19h30 desta quinta-feira, em casa.