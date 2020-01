Estreantes falham, e Grêmio perde em casa na estreia no Gaúcho

A estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho foi decepcionante. Em noite de falhas do goleiro Vanderlei e do volante Lucas Silva, o time perdeu para o Caxias por 2 a 0, nesta quarta-feira, na sua arena em Porto Alegre. O lateral-direito Victor Ferraz foi outro reforço que atuou pela primeira vez com a camisa do time.

Acostumado a ter bom toque de bola sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio repetiu essa característica na sua primeira partida em 2020. Mas foi pouco criativo, especialmente no primeiro tempo, quando as melhores chances de gol foram do Caxias.

E o time visitante abriu o placar logo aos nove minutos, em jogada iniciada com um passe errado de Lucas Silva. Gilmar, então, tocou para Léo Tilica, jogador formado na base do Grêmio, que driblou Kannemann e Vanderlei antes de finalizar às redes, marcando um belo gol.

O cenário de domínio sem efetividade do Grêmio se repetiu na etapa final. E o Caxias ampliou a sua vantagem aos 19 minutos, em cobrança de falta de longe de Ivan, que Vanderlei não conseguiu defender.

No restante do segundo tempo, o time buscou pressionar o Caxias, criou oportunidades, mas ou falhou na pontaria ou parou nas defesas de Marcelo Pitol. Assim, perdeu por 2 a 0 e deixou o gramado da Arena do Grêmio sob vaias.

Os times voltarão a jogar no Gaúcho no domingo. O Grêmio tentará se reabilitar diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, no Bento Freitas. Já o Caxias será mandante diante do São José, no Centenário, em Caxias do Sul.